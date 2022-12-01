Megakent'in içme suyunu karşılan barajların genel doluluk oranı yüzde 34,64 seviyelerine düşmesiyle Ömerli Barajı'ndaki kuraklık bir kez daha gözler önüne serildi.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlar uzun süredir alarm veriyor.

Bu yıl yurt genelinde yağışların az olması nedeniyle barajlarda kuraklık yaşanmaya başladı.

Suların çekildiği barajlardan biri de Ömerli Barajı.

Su seviyesi yüzde 36'ya düştü

Kent genelinde barajlardaki doluluk oranları yüzde 34,64 seviyelerine gerilerken İstanbul'un en önemli barajlarından Ömerli Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 36,44 seviyesine düştü.

Barajın son hali drone ile görüntülendi.

Ömerli Baraj'ında hayvanlar otlatılmaya başladı VİDEO







Hayvanlar otlatıldı

İHA'nın aktarımına göre; görüntülerde, suların metrelerce çekildiği alanda ofis sandalyesinden araba tekerleklerine, ayakkabılardan alkol şişelerine kadar çöp yığınları dikkat çekti.

Öte yandan bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvanların dolaştığı görüldü.

Bu durum ise Ömerli Baraj'ındaki kuraklığı bir kez daha gözler önüne serdi.

"Balıkçılar balık tutmaya çalışıyor"

Barajda suların çekildiğini belirten Abdulsamet Aydın, “Ömerli Barajı eskiden çok güzeldi. Şimdi ise sular çekildi. Balıkçılar balık tutmaya çalışıyor. Balık da yok, sular azaldı. Yağmur yağmıyor. Taşlar ortalığa çıktı suların çekilmesiyle. Burada kirlilik çok. İçiyorlar şişelerini buraya atıyorlar. Çöp çok fazla burada.” diye konuştu.



