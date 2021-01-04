Yurt genelinde yağışların azalması ile kurak geçen sonbaharın ardından tehlike çanları çalmaya devam ediyor.

Kuraklıklar nedeniyle Ömerli Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 16,87’ye kadar gerileyerek en düşük seviyesine ulaştı.

Baraj sularının çekilmesiyle su birikintileri oluştu.

Oluşan su birikintilerinde sazan, kefal, yayın, levrek türlerinde on binlerce yavru balık mahsur kaldı. Su birikintilerinde oksijen yetmezliğiyle balıkların bir kısmı da telef oldu.

İhbar üzerine Pendik Belediyesi ekipleri ve Ömerli Barajı Gönüllüler ekibi harekete geçti.

Ömerli Barajı’nda balık kurtarma operasyonu VİDEO

DERİN SULARA BIRAKILDI

Ekipler, su birikintilerinde mahsur kalan yavru balıkları kepçeler ile yakaladıktan sonra kovalar aracılığıyla derin sulara bırakmak için zamanla yarıştı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu on binlerce yavru balık, özgürlüğüne kavuştu.

"GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Barajda yavru balıkların öldüğünü gören Fatih Ağırkan, "Ömerli Barajı'nın kenarında zaman geçiriyoruz. Baraj suyunun aşırı derecede çekilmesi sonucu öbek adı verilen su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintilerinde balık yavrularının öldüğünü gördük. Ekipler ve gönüller olarak yavru balıkları kurtarma operasyonu düzenledik. Pendik Belediyesine ve Ömerli Barajı Gönüllüler ekibine teşekkür ederim. Mahsur kalan on binlerce balığı ölmeden derin sulara bıraktık. Geleceğimize sahip çıkıyoruz.” diye konuştu.

"DERİN SULARA BIRAKTIK"

Kuruyan barajda yavru balıkları kurtarma ekibinde görev alan Naim İbiş, “Ömerli Barajı'nın Emirli bölgesinin tamamı geçtiğimiz aylarda suyla doluydu. Suların çekilmesiyle, oluşan su birikintilerinde yavru balıklar mahsur kaldı. Mahsur kalan on binlerce yavru balığı, belediye ekiplerimiz ve gönüllü arkadaşlarımızla kurtararak derin sulara bıraktık. İnşallah su sorunumuz en kısa zamanda çözülür.” diye konuştu.

















