Omicron tedirgin etti: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Omicron tedirgin etti: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yeni yıla sayılı günler kala koronavirüs tablosunun seyri ve Omicron endişesi akıllara sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunu getirdi.

Koronavirüsle mücadelede 2. yılbaşını geride bırakmaya günler kaldı.

Vaka ve ölüm sayıları tüm dünyada etkili olmaya devam ederken, sıkı pandemi tedbirleri artık uygulanmıyor. Ancak mutasyona uğrayan koronavirüs, Omicron vakalarıyla yeni bir tedirginlik yarattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl 31 Aralık saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak Pazartesi gününe kadar devam etmişti.

Bu sene de aynısı olacak mı merak konusu oldu. Yeni yıl planı yapanlar, "31 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı var mı yok mu" sorusuna yanıt arıyor.

31 ARALIK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

2022 yılbaşında herhangi bir kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.