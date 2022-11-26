ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 25 Kasım 2022 Cuma On Numara sonuçları belli oldu!

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 25 Kasım 2022 Cuma On Numara sonuçları belli oldu!

25 Kasım 2022 tarihli On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. İşte dün akşam noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar..

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği On Numara 25 Kasım Cuma çekilişi gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları internette araştırılmaya başladı.

On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilir. Bu haftanın ikinci çekiliş olan Cuma çekilişi dün akşam noter huzurunda yapıldı.

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

25 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

4 - 6 - 11 - 15 - 19 - 20 - 23 - 24 - 27 - 28 - 30 34 - 35 - 38 - 43 - 49 - 52 - 71 - 72 - 74 - 77 - 79