On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 16 Aralık On Numara çekilişi sonuç ekranı..

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 16 Aralık On Numara çekilişi sonuç ekranı..

16 Aralık 2022 tarihli On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran şanslı numaralar..

On Numara 16 Aralık Cuma çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediilyor.

On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftanın 2 günü yapılır. Bu haftanın ikinci ve son çekilişi olan 16 Aralık Cuma çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

16 Aralık 2022 On Numara Çekiliş Sonuçları

1 - 5 - 7 - 9 - 10 - 16 - 19 - 22 - 24 - 26 - 31 - 32 - 39 - 47 - 48 - 49 - 51 - 59 - 63 - 67 - 68 - 79