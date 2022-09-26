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    On numara çekilişi ne zaman yapılacak? Büyük ikramiye ne kadar?

    Haftada iki gün çekilişi yapılan On Numara çekilişinin ne zaman yapılacağı ve ne kadar vereeceği merak edilmeye başlandı. Peki, On numara çekilişi ne zaman yapılacak? Büyük ikramiye ne kadar?
    • 26.09.2022 - 16:02
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 16:02
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    On numara çekilişi ne zaman yapılacak? Büyük ikramiye ne kadar?

    Haftada iki kez gerçekleştirilen On Numara çekilişinin günü ve verilecek olan ikramiye merak ediliyor.

    Çekilişe katılan ve verilecek olan ikramiyenin kendisine çıkmasını dileyen vatandaşlar, artaştırma yapıyor.

    En son Cuma günü çekilen On Numara'ya ilişkin detaylar, "On numara çekilişi ne zaman yapılacak? Büyük ikramiye ne kadar?" sorularının altında araştırılıyor.

    Haftanın ikinci çekilişi öncesi vatandaşlar; On Numara ne zaman, saat kaçta çekilecek ve büyük ikramiyesi ne kadar? sorularının cevaplarını merak ediyor.

    Peki, On Numara ne zaman, saat kaçta çekilecek ve büyük ikramiyesi ne kadar? İşte, ayrıntılar...

    On Numara çekilişi saat kaçta?

    On Numara çekilişi bugün saat 20:00'de gerçekleştirilecek.

    Ne kadar ikramiye verilecek?

    26 Eylül On Numara çekilişinde büyük ikramiye, 277 bin lira olacak.

    On numara çekilişi ne zaman yapılacak? Büyük ikramiye ne kadar? #1

    On Numara Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

    Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

    10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.


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