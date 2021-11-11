Online alışverişte dikkat edilmesi gereken 9 altın kural

İnternet alışverişlerinin herkes tarafından tercih edildiği şu dönemlerde, nereden alışveriş yaptığını bilmek ve güvenliğe dikkat etmek oldukça önemli. Peki online alışverişte nelere dikkat edilmeli?

İnternet alışverişi artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. Özellikle indirimlerin çokça yapıldığı şu dönemde, internet alışverişi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli kurallara dikkat etmekte fayda var.

Hemen her şeyde olduğu gibi online alışveriş konusunda da güvenliğe dikkat etmek son derece önemli. Kötü amaçlı kişilere bilgilerini kaptırmak ya da dolandırılmaktan korkan kullanıcılar, genellikle online alışverişlerden uzak durmaya çalışıyor.



Oysa ki tüketiciler, gerek Türkiye gerekse dünya genelindeki web sitelerinden alışveriş yaparken bazı hususlara dikkat ederek sorunsuzca alışveriş yapabilir.



İşte güvenli online alışveriş için dikkat edilmesi gereken kurallar...

1-SSL SERTİFİKASI ÖNEMLİ

Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikasının bulunuyor olması en önemli kural. Kredi kartı güvenliği için bu sertifika, tüm online alışveriş sitelerinde bulunmalı. Bu sertifikanın bulunmadığı sitelerden kredi kartıyla alışveriş yapmaktan kaçınmalısınız.

2- 3D ÖDEME SİSTEMİNİ KULLANIN

3D ödeme sistemi (şifreli ödeme), e-ticaret işlemlerinin güvenliğinin artırılması amacıyla belli bankalar tarafından geliştirilmiş özel bir sistemdir. Diğer bir deyişle hem satıcı hem de alıcı için koruyucu bir güvenlik aşamasıdır. 3D ödeme seçeneği sunan siteleri tercih edin.

3- MESAFELİ SÖZLEŞMEYE DİKKAT EDİN

Online alışveriş siteleri mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formu sunmak zorundadır. Eğer alışveriş yapılan e- ticaret şirketi bu sözleşmeleri sunmuyorsa, bu sitelerden alışveriş yapmayın.

4-KOLAY TAHMİN EDİLMEYECEK BİR ŞİFRE SEÇİN

Online alışveriş için bir siteye üye olurken oluşturduğunuz şifrenin güvenli olmasına ve kolay tahmin edilemeyecek bir şifre olmasına özen gösterin. Şifreniz doğum tarihiniz, adınız ya da üst üste aynı rakamı yazmakla oluşan bir şifre olmamalı.

5- KULLANICI YORUMLARINI OKUYUN

Ürünü almadan önce, kullanıcı yorumları varsa muhakkak hepsini okuyun. Olumlu olumsuz tüm yorumları okuyup, alışverişinizi öyle tamamlayın.

6-ORTAK BİLGİSAYARLARI KULLANMAYIN

Gerek iş yerinizde gerekse okulunuzda umumi kullanılan bir bilgisayardan, kart bilgilerinizi ve kişisel bilgilerinizi girerek kesinlikle alışveriş yapmayın.

7-ALIŞVERİŞİNİZİN KAYDINI TUTUN

Alışverişinizi bitirmeden önce çıktısını alın. Herhangi bir anlaşmazlık yaşadığınızda bu belgelere ihtiyaç duyabileceğinizi unutmayın.

8-FİYAT BİLGİLERİNİ KONTROL EDİN

Ürünün sitede görünen fiyatıyla, sepetinize eklediğiniz andaki fiyatının aynı olup olmadığına dikkat edin.

9-SİTE HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPIN

Alışveriş yapacağınız sitenin ne kadar süredir faaliyette bulunduğuna dair kısa bir araştırma yapın. Sitenin kurumsal olup olmadığına, iletişim bilgilerinin bulunup bulunmadığına dikkat edin. İletişim bilgileri net olmayan sitelerden, size güven vermeyen sitelerden alışveriş yapmayın.