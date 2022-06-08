Hayvanat bahçesi ziyareti sırasında talihsiz anlar kameraya yansıdı.

Orangutanların, özellikle insanlara karşı saldırgan oldukları biliniyor.

Ancak bu hayvanlardan birinin oldukça kızgın olduğu görüldü.

Orangutana yakalandı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kafese çok yakın bir mesafeye gelen hayvanat bahçesi ziyaretçisi, orangutan tarafından gömleğinden yakalandı.

Ziyaretçiyi kendine doğru çeken orangutan, bir süre sonra adamı bacağından yakaladı ve onu ısırmaya çalıştı.

Kurtulma çabaları kamerada

Hayvanat bahçesindeki başka bir kişi, çaresiz ziyaretçiyi kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Söz konusu adamın durumunun iyi olduğu belirtildi. Sosyal medyada orangutanlarla ilgili yapılan yorumlarda, "Seni parçalara ayıracak kadar güçlüler", "Önce yüzünüze ve ellerinize yaklaşırlar" denildi.

Orangutana yakalanan adamın kurtulma çabaları ViDEO