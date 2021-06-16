Ordu bulunan Hoynat Adası ziyaretçi akınına uğruyor

Perşembe ilçesinde yer alan ve güzelliğiyle dikkati çeken Hoynat Adası'nı yüzlerce kişi ziyaret ediyor.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yer alan Hoynat Adası, cazibe merkezi haline geldi.

Martıların yaşam alanı haline gelen ada, kuş gözlemcileri tarafından ilgi görüyor.

Çevre düzenleme çalışmaları sonrası ada, ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

ADAYA SEYİR TERASI

Kentin önemli turistik alanlarından adanın, geçmişte gemiciler tarafından depo ve sığınak alanı olarak kullanıldığı biliniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, adanın karşısına seyir terası, kumsala inişi kolaylaştıran ahşap basamaklar, oturma grupları, korkuluk ve gözlem dürbünü yaptı.

"HOYNAT ADASI CAZİBE MERKEZİ OLDU"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, adada yapımı tamamlanan ve vatandaşların kullanımına sunulan seyir terasında ziyaretçilerle bir araya geldi.

Güler, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hoynat'ın özel bir alan olduğunu ifade etti.

Mezbelelik bir alanı turizmin gözde mekanlarından biri haline getirdiklerine işaret eden Güler, "Hoynat gerçekten harika bir yer. Burası ayrıca tepeli karabatakların ve çift gümüş martıların yaşam alanı.

Daha öncesinde mezbelelik bir alandı. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla Hoynat Adası'nı bir çekim ve cazibe merkezi haline getirdik. Bizden bekleneni yaptık." dedi.