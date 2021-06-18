Perşembe Yaylası eşsiz doğasıyla, sakin bir tatil yapmak isteyenlerin odak noktası haline geldi.

Ordu'da bulunan Perşembe Yaylası, koronavirüs salgını nedeniyle kalabalıktan uzak bir yaz geçirmek isteyenlerin rotasını çevirdiği yerlerden birisi oldu.

Yayla, ziyaretçilerine seyrine doyulmaz bir manzara sunuyor.

UÇSUZ BUCAKSIZ ÇAYIRLAR, NEFES KESEN MANZARA

Perşembe Yaylası kamp yapmak, fotoğraf çekmek ve doğada yürüyüş yapmak isteyenlerin en önemli adreslerinden birisi.

Aybastı ilçesi sınırları içerisinde bulunan yaylaya gelenler, Karga Tepesi'nden güzelliğiyle nefes kesen menderesleri ve uçsuz bucaksız çayırlarda otlayan koyun sürülerini izliyor.

Ordu Perşembe Yaylası görenleri büyülüyor VİDEO





ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR

Perşembe Yaylası'na etkinlik düzenleyen Kamp Ordu Kulübü, yaylanın tüm güzelliğini doyasıya yaşadı.

Etkinliğe katılan kulüp üyelerinden Ümit Çolak, dolu dolu geçen kampta, Çiseli Şelalesi, Perşembe Yaylası, Menderesler ve Şehitliği ziyaret ettiklerini söyledi.





"BURAYA GELENLER ÇOK MUTLU"

Mendereslerin kendilerini hayran bıraktığını aktaran Çolak, “Mükemmel bir yayla kültür, doğa, tarih iç içe. Yaylaya geldiğiniz zaman gezebileceğiniz, keyifli vakit geçirebileceğiniz çok geniş bir alan var.

Doğa yürüyüşü, kamp ve balık tutmak gibi birçok aktivite yapılabiliyor. İnsanları, esnafı güler yüzlü. Her yönüyle çok güzel bir yayla. Buraya gelenler çok mutlu bir şekilde buradan ayrılıyorlar." dedi.



