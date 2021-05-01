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    Ordu sokakları yıkanıyor

    Altınordu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma sonrası boş kalan sokakları sabunlu sularla yıkadı.
    • İHA
    • 01.05.2021 - 18:44
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    Ordu sokakları yıkanıyor

    Ordu’nun Altınordu ilçesinde sokaklar köpüklü sabunlarla yıkandı.

    SOKAKLAR YIKANDI

    Altınordu Belediyesi temizlik ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek şehrin ana arterleri, caddeleri, meydan ve bulvarlarında çevreye ve doğaya zararsız özel solüsyonlarla yaptığı yıkama çalışması ile sokakları temizledi.

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