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    Ordu Valisi’nden istediği ineğe kavuştu, gözyaşı döktü

    Sorun ve sıkıntıların dinlenildiği halk gününde Ordu Valisi Tuncay Sonel’den inek isteyen yaşlı kadın, muradına erdi. İnek ve buzağısını teslim alan kadın, sevinçten havalara uçtu.
    • AA
    • 02.04.2022 - 15:10
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    Ordu Valisi’nden istediği ineğe kavuştu, gözyaşı döktü

    Ordu Valisi Tuncay Sonel, sorun ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için her çarşamba düzenlediği halk günü toplantılarını sürdürüyor.

    Kendisine iletilen sorun ve taleplere çözüm bulmaya gayret eden Sonel, hayırseverlerin katkılarıyla alınan gıda kartlarını da bu toplantılarda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

    İNEK İSTEDİ

    Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'nden gelerek 30 Mart'taki toplantıya katılan Nezaket Özdemir, Vali Sonel'e, ineğe ihtiyacı olduğunu iletti.

    Sonel, kadının bu talebinin karşılanması için ilgililere talimat verdi.

    Gülyalı Kaymakamı Aydın Yanık ile Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Özdemir'in mahallesine giderek inek ve buzağısını teslim etti.

    Ordu Valisi’nden istediği ineğe kavuştu, gözyaşı döktü #1

    SEVİNÇTEN AĞLADI

    İhtiyacının karşılanması üzerine sevinç gözyaşı döken Özdemir, “Sayın Valimden Allah razı olsun, Allah ne muradı varsa versin. Talebimi çarşamba günü iletmiştim. İki, üç gün içinde bu güzel ineği buzağısıyla birlikte bana gönderdi. Çok mutluyum. Şu an yaşadığım sevincimi anlatamam.” ifadelerini kullandı.

    Ordu Valisi’nden istediği ineğe kavuştu, gözyaşı döktü #2

    Ordu Valisi’nden istediği ineğe kavuştu, gözyaşı döktü #3


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