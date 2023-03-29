Ordu'da 1993 yılında emekli ikramiyesi ile satın aldığı aracına gözü gibi bakıyor 30 yıl önce aldığı Vosvos model aracıyla birçok ilde anılar biriktiren vatandaş, şimdilerde yaşı gereği otomobil kullanamıyor.

İHA

87 yaşındaki vatandaş, araba sevdası ile tanınıyor.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde yaşayan Altan Şerefoğlu, 30 yıl önce Vosvos olarak bilinen 1962 Volkswagen Beetle otomobil satın aldı.

Yurdun dört bir yanındaki etkinliklere aracıyla katılan Şerefoğlu, çok sayıda anı biriktirdi.

Yaşı ilerlediği için artık otomobilini kullanmayan Şerefoğlu, evinin önüne yaptığı garajında aracını muhafaza ediyor.

Aynı zamanda aralıklarla da kontrol edip bakımlarını yapmaya çalışıyor.

"Emekli ikramiyesi ile sevdiğim araç olanVosvos almaya karar verdim"

Çocukluğunda muavinlik yaptığını, sanayide çalıştığını ve bu nedenle otomobillere ilgi duyduğunu söyleyen Şerefoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ustalığı öğrenince ‘babam dükkan açamaz’ düşüncesi ile şoförlüğe başladım. Denizde balıkçılık da yaptım, çeşitli yerlerde çalıştım. Emekliliğim yaklaşınca emekli ikramiyesi ile sevdiğim araç olan Vosvos almaya karar verdim. Araçtan da anladığım için yolda kalırsam tamir ederim diyerek bunu aldım.

"Bu araçları kullanmak için sevmek lazım"

1993 yılında satın aldığı otomobilinin bakımlarını artık kendisinin yapamadığını ancak götürdüğü ustalara tamiratını tarif ettiğini söyleyen Şerefoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ayarların nasıl yapılacağını ben tarif ediyorum, zaten önceden hep kendim yapıyordum. Bu araçta neyin ne olduğunu içeride otururken bile sesinden anlarım. Yolda giderken lastik sesinden havasının az ve çok olduğunu anlarım. Bu araçları kullanmak için sevmek lazım. Çok isteyenler oluyor ama çocuklarım da sattırmıyor.

Altan Şerefoğlu, sevdiği otomobil ile çeşitli şenlik ve etkinliklere katıldığını, Türkiye’nin farklı illerini gezdiğini de sözlerine ekledi.