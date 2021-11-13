Ordu'da 30 yıldır müşterilerin vesikalıklarını biriktiriyor

Restoran işletmecisi Ergin Yeşil, müşterilerinin verdiği vesikalık fotoğrafları iş yerinin duvarlarında sergileyerek adeta bir anı koleksiyonculuğu yapıyor.

Ordu’nun Ulubey ilçesine bağlı Sayacabaşı mevkisinde babası ile birlikte restoran işleten Ergin Yeşil, müşterilerinden aldığı yaklaşık 7 bin adet vesikalık ile iş yerinin duvarlarını süslüyor.

Geçmişte, uzun yol şoförlüğü yaptıktan sonra restoran açan babasının iş yerinde çalışmasını sürdüren Yeşil, iş yerini babasının işlettiği sıralarda başlatılan geleneği devam ettiriyor.

İSTEYEN ANI BIRAKIYOR

Restorana gelip yemek yiyen müşteriler, istedikleri takdirde vesikalık fotoğraflarını buraya bırakıyor, iş yeri sahibi Ergin Yeşil ise bu fotoğrafları işletmesindeki duvarlara asıyor.

Restoran işletmecisi Ergin Yeşil, koleksiyonun ilk olarak 1988 yıllarında başladığını söyledi.

"AKRABASINI KAYBEDENLER GÖRÜNCE DUYGULANIYOR"

Yeşil, “O günden bu yana restoranımıza gelen müşterilerimizden arzu edenler fotoğraflarını bıraktı, biz de böyle bir albüm oluşturduk. Şuan yaklaşık 7 bin tane fotoğraf var. Babasını, amcasını ve yakınlarını kaybedenler burada fotoğraflarını görünce mutlu oluyor. Babam kamyon şoförüydü, uzun yol yapanlarda bu olay varmış. Bu, masanın üzerinde başladı ve bu şekilde büyüdü, şuan halen de devam ediyor. İlk kez görenler çok hoş karşılıyorlar ve değişik buluyorlar. Onlar da bırakmak istiyorlar ve bırakanlar da oluyor. Şuan tadilat yapıldığı için bir miktarını duvara asamadık, o nedenle geride kalanlar da duvardaki yerlerini alacak” dedi.

















