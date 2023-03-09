Ordu'da 600 yıllık tarihi Eskipazar Camii ibadete açılıyor Altınordu’nun en eski yerleşim alanlarından biri olan alanda inşa edilen Eskipazar Camii’nde sürdürülen restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Cami, Ramazan ayında ibadete açılacak.

Yüzyıllardır tarihi dokusunu koruyarak günümüze ulaşan eserler, ekipleri tarafından aslına uygun bir şekilde korunuyor.

Bu çerçevede Ordu'da Eskipazar Camii'nin restorasyonu 2015 yılında başladı.

Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından da desteklenen çalışmalarla Altınordu ilçesinin ilk yerleşim yeri olan ve Hacıemiroğulları Beyliği Dönemi’nde 1380-1390 yılları arasında inşa edilen Eskipazar (Bayrambey) Camii yapılan restorasyon ile geleceğe taşınıyor.

Ramazan ayında ibadete açılacak

Aslına uygun şekilde restore edilen, halen Ankara Etnografya Müzesi’nde sergilenen orijinal kapısının replikası yapılarak takılan tarihi cami, iç aydınlatma, halı kaplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ramazan ayında ibadete hazır hale getirilecek.

Minare yapım çalışmaları devam edecek

Ekipler, caminin minaresi ile çevresinde şadırvan ve peyzaj çalışmalarına ise devam edecek.