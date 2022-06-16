Çocuklarının evdeki yokluğunu aratmamak için hanesine kuzu alan Hüsne Gül'ün Boncuk isimli kuzusu ile arasındaki dostluğu görenleri gülümsetirken, kuzunun "Anne" demesi de dikkat çekti.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde yaşayan Hüsne Gül'ün "Anne" diyen Boncuk isimli kuzusu ile arasındaki dostluk, görenlerin yüzünü güldürüyor.

Hüsne Gül, çocukları okula gittiğinden dolayı evlatlarının yokluğunu hissetmemek için eşinden kuzu istedi. Gül, bir buçuk aylık iken aldıkları, evinde beslediği ve Boncuk ismini taktığı kuzuyla arkadaş oldu.

Geçtiğimiz günlerde bir komşusuna misafirliğe giden Gül, dışarıda bekleyen Boncuk’un "Anne" diye meleme sesini duyunca şaşkına döndü.

Hüsne Gül, kuzusunun her anne diye melemesi üzerine ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

"Kuzum anne diye bağırmaya başladı"

Daha öncede ilk kez böyle bir kuzu gördüğünü, bunun kendisi ve evdeki herkes için şaşırtıcı olduğunu belirten 48 yaşındaki Hüsne Gül, "Çocuklarım okula gidince yalnız kaldım ve eşimden bakmak için kuzu istedim. Bir buçuk aylık olarak aldım ve bakıyorum.

Ordu'da 'Anne' diyen kuzu ve sahibinin dostluğu VİDEO





Kendim istedim eşimden ve canımın sıkkınlığını kuzum Boncuk ile geçirmeye başladım. Bir köye gitmiştik komşumuza. Kuzumu dışarı bıraktık sonrasında peşimden anne diye bağırmaya başladı. Çok şaşırdım ve çok mutlu oldum." dedi.





"Ömrünün yettiği kadar Boncuk'a bakmak istiyorum"



İHA'nın haberine göre; kuzusunu çok sevdiğini ifade eden Hüsne Gül, "Genelde insanlar kedi ve köpek sahiplenirler. Ben ise kuzu sahiplenmek istedim. Ben nere gidersem kuzum Boncuk da benimle geliyor. İsmiyle çağırdığımda hemen yanıma geliyor.





Ömrümün ve ömrünün yettiği kadar Boncuk'a bakmak istiyorum. Kimseye vermem ve kendim bakacağım. Beslenmesine çok dikkat ediyorum. Mahallede yaşayan herkes kuzumu çok seviyor. Günümün büyük bir bölümünü onunla geçiriyorum. Anne demesinden dolayı da çok mutluyum." şeklinde konuştu.