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    Ordu'da babası kızının nikahını kıydı

    Altınordu Belediyesi'nde görevli 50 yaşındaki nikah memuru İmdat Elik, 23 yaşındaki kızı Neslihan Elik'in nikahını kıydı.
    • 15.10.2022 - 22:50
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 23:24
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    Ordu'da babası kızının nikahını kıydı

    Ordu'da Altınordu Belediyesi evlendirme memurlarından İmdat Elik'in kızı Neslihan, 36 yaşındaki Sadık Güllü ile Altınordu Öğretmenevi Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen törenle evlendi.

    Şahitliklerini Altınordu Belediye Başkanvekili İsa Hitaloğlu, Sümeyye Elik, Abdurahman Doğru ve Nurcan Doğru’nun yaptığı çiftin nikahını ise gelinin babası kıydı.

    "Nikahını kıymak bana nasip oldu"

    Nikahı kıyarken gözyaşlarına hakim olamayan İmdat Elik, "Binlerce nikah kıydım ama kendi evladımın, ciğer paremin nikahını kıymak da bana nasip oldu." dedi.

    "İyi ki de babam kıydı nikahımı"

    Babasının, nikahını kıymasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Neslihan Elik ise "Babamın nikahı kıyması tabii ki beni çok duygulandırdı. Çok zor bir andı benim için. İlk başta babama bunu söylediğimde ‘kızım ben cümlenin sonunu getiremem’ dedi. Ben o anda çok kötü oldum. Ben bu mutlu günümde benimle birlikte olmasını istedim. Beni kırmadı. Çok mutluyum. İyi ki de babam kıydı nikahımı." diye konuştu.

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