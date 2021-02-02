Ordu'da bahçe duvarına sıkışan köpek kurtarıldı

Bahçe duvarının kırılan bölümüne sıkışan köpek yavrusunun yardımına itfaiye personeli yetişti.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Devlet Sahil Yolu Caddesi'ndeki bir bahçe duvarının kırık bölümüne girmeye çalışan köpek, burada mahsur kaldı.

Havlama sesini duyan sahibi, sorunu kendi imkanlarıyla çözmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Sahibi, daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir makasıyla duvarın içindeki demiri keserek köpeğin çıkabileceği kadar alan oluşturdu.

İtfaiye personeli, bir süre uğraştıktan sonra çıkardığı köpeği sahibine teslim etti.