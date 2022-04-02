Ordu'da balıkçılar hava şartları nedeniyle teknelerini limana çekti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde hava şartları nedeniyle teknelerini limana çeken balıkçılar, bereketli bir av sezonu geçirdiklerini belirtti. Balıkçılar, istavrit ve hamsi avından memnun olduklarını söyledi.

Denizlerde 1 Eylül tarihinde başlayan av sezonu, 15 Nisan itibarıyla kapanacak.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde de av sezonunu kapatmaya hazırlanan balıkçılar, hava şartları nedeniyle tekneleri limana çekti.

Genel olarak bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten balıkçılar, masraflarının eskiye göre 3 kat arttığını söyledi.

Giderlerden dolayı ekonomik olarak memnun olmadıklarını belirten balıkçılar, özellikle istavrit ve hamsi avından yana yüzlerinin güldüklerini söyledi.

"HAVALAR SICAK GEÇİYOR"

Fatsalı balıkçı Mustafa Mollaoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Eski yıllara göre havalar bu yıllarda sıcak geçiyor. Hamsilerde buna bağlı olarak sıcak sulara gelmiyor. İklim şartları bizleri olumsuz şekilde etkiliyor. Hamsinin yılda iki kere turu var. Hamsi çok hızlı şekilde geçişini yapıyor.

Bol hamsi avcılığını bu duruma göre 1 ay kadar sürdürüyoruz. Gürcistan’a geçiş esnasında ağlarımızı atarak hamsiyi yakalıyoruz. Balık eskisi kadar denizden çıkmıyor. İstavrit balığı ise bu yıl bizim yüzümüzü güldürdü.

Tuttuğumuz balıkları Türkiye’nin her tarafına gönderiyoruz. Her ilde hamsiyi yemeleri için vatandaşlarımıza gönderiyoruz.





"ESKİ BALIK TÜRLERİNİ ARTIK GÖREMİYORUZ"

Mevsim başlangıcında Türkiye’nin her tarafından balıkçılar avlanıyor. Marmara ve Ege'ye göre Karadeniz hamsisi daha lezzetlidir. O yüzden bizim hamsimizin yeri çok ayrı. Karlı havalarda hamsi yemek için vatandaşlarımız balıkçılara akın ederler. Bizler de halkımızın isteğini kırmıyoruz.

Besin değeri yüksek olan balığı zor şartlarda tutuyor ve halkımızla buluşturuyoruz. Eski balık türlerini artık denizlerde göremiyoruz. Hava şartları balığın akışını da etkiliyor. Bizler yine üzerimize düşen görevi her zaman yapmaya hazırız. Kazasız belasız bir sezon geçirdik."