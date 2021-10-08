Yaz aylarında vaka yoğunluğu fazla olan kentte, köy ve fındık bahçelerinde aşılama çalışması arttı. Aşılamanın artmasıyla birlikte maviye dönen Ordu'da vaka sayıları ise azalmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Ordu'da yaz aylarında vaka sayısında artış yaşandı.

Yaşanan vaka yoğunluğunun ardından kentte aşı seferberliği başlatıldı.

Fındık bahçeleri ve harmanlar ile köy ve yaylalarda başlatılan aşı seferberliği olumlu sonuç verdi, vaka sayıları düştü.

Mavi kategoriye giren kentte, aşılamanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaparak, aşılamanın önemine dikkat çekiyor.

"BU BAŞARI SAĞLIK ÇALIŞANLARINA AİT"

ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, sağlıkçıların salgının yayılmasını önlemek ve normal hayata dönebilmek için yoğun bir mücadele içerisinde olduğunu ifade etti.

Sağlıkçıların emeklerine karşılık Ordu’nun aşılamada birinciliği hak ettiğini kaydeden Prof. Dr. Enginyurt, “Çok ciddi bir şekilde 1,5 yılı aşkın şekilde Ordu’daki sağlık çalışanları öncelikle koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye çalıştı. Sonrasında ise aşılama çalışmalarının oranını yükselmeye çalıştı. Bu başarı tamamen sağlık çalışanlarına ait.

Ordu'da başlatılan aşı seferberliği vaka sayılarını düşürdü ViDEO



Burada ikna olan ve aşılarını yaptıran vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Görevleri olmadığı halde fındık bahçelerine, harmanlara, tarlalara giderek vatandaşlara aşılarını yapıyorlar. Ordu, bu anlamda birinciliği hak ediyor ve birinciliğe doğru da hızla ilerliyor. Sağlık çalışanlarımız çok özverili çalışıyorlar” diye konuştu.

"6 AYDA BİR AŞILANMAYA HAZIR OLSUNLAR"

Prof. Dr. Enginyurt, virüsün mutasyonlara uğraması nedeniyle 6 ayda bir vatandaşların aşı olacağını da ifade ederek, “Koronavirüs bizim ve diğer bilim insanlarının da düşündüğü gibi gelişmedi. Biz bu pandemiyle yaşamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız 6 ayda bir aşılanmaya hazır olsunlar. Şu anda yapılması gereken üçüncü doz aşı.

Aşılamada birinci sırada İspanya, kinci sırada İtalya, üçüncü sırada İsrail ve dördüncü sırada Türkiye yer alıyor. Türkiye, Amerika’nın da Rusya’nın üstünde ama bu bizim kurtulduğumuz anlamına gelmiyor.

Yapmamız gereken üçüncü doz aşıları olmak. Orta Doğu’da ve Afrika’da aşılama oranları çok düşük. Türkiye’ye baktığınızda Güneydoğu’da aşılama oranları çok düşük.

Dünya düzdür diyenler aşı olmamış, dünya yuvarlaktır diyenler, bilime inanan insanlar aşı olmuşlar. Aşı olanların sayısını arttırmamız gerekiyor. Aşı olmayan vatandaşlarımızı ikna etmeye devam etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"FINDIK BAHÇELERİNDE AŞILAMA BAŞKA ÜLKELERDE GÖRÜLMEYECEK BİR UYGULAMA"

Kent sakinlerinden Gündoğdu Arıcan, üç doz aşısını yaptırdığını belirterek, “Ordu’nun aslında birinci olması lazım. Çünkü Ordu’da yaşayanlar kültürlü ve ileri görüşlü. Herkesin aşı olması lazım.

Fındık bahçelerinde yapılan aşılamalar başka ülkelerde görülmeyecek bir uygulama.” dedi.

Şemdal Topçuoğlu ise “İki aşımın ikisini de oldum. Üçüncüyü önerirlerse onu da olacağım. Aşı olmayanlar aşıyı bir an önce olsunlar. Çünkü Türkiye’de hastalık devamlı artıyor, ölümler fazla oluyor.

Sağlıkçılarımız çok güzel bir uygulamayı yürütüyorlar. Bahçelere giderek aşı olmayan vatandaşlara aşılama yaptılar. Gerçekten çalışıyorlar” diye konuştu.

"ÜÇ DOZ AŞI OLDUM GEREKİRSE BİR DAHA OLURUM"

Hanife Çavuş, “Üç doz aşımı oldum. Gerekirse bir daha olurum. Aşı olmayanlara aşı olmalarını tavsiye ederim. Aşı olmayanlar topluma uysunlar, bizi de riske atmasınlar.

Sağlıkçılarımız fındık bahçelerinde, yaşlıların evlerine giderek aşılar yapıyorlar. Bunlar güzel şeyler. Sağlıkçılarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim.” dedi.