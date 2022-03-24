Ordu'da bir hastanın mesanesinden patates büyüklüğünde taş çıkarıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde doktorlar, idrar yolu enfeksiyonu bulunan hastanın mesanesinden büyük boy patates yumrusu kadar taş çıkardı.

Sürekli idrar yolu enfeksiyonu olan ve dayanılmaz idrar yanması, sık idrara çıkma ve idrar tutmakta zorlanması olan hasta ilaç tedavilerinden fayda görmemesi üzerine Fatsa Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği de Opr. Dr. Yüksel Şahin’e başvurdu.

NADİR KARŞILAŞILAN BİR TÜR SAPTANDI

Yapılan tetkik ve tahliller sonucunda hastanın mesanesinde çok büyük bir taş saptandı. Literatürde bu boyda taş görülmesi çok nadir karşılanırken hastanın mesanesinden çıkan taş şaşkınlıkla karşılandı.

BÜYÜK BİR PATATES YUMRUSU ŞEKLİNDE TAŞ ÇIKARILDI

Derhal ameliyata alınan hastanın mesanesindeki taş kapalı yöntemle çıkarılması mümkün olmadığından açık sistolitotomi ameliyatı yapıldı.

Herkesi şaşkına çeviren büyük bir patates yumrusu şeklindeki taş başarılı şekilde alındı.