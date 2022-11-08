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    Ordu'da bu apartmanı görenler şaşırıyor

    Karadeniz fıkralarını aratmayan apartmanın dış cephesinde balkon kapısı var ama balkonu yok. Görenleri şaşkına çeviren apartmanın önünde vatandaşlar, durup fotoğraf çekiliyor.
    • 08.11.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 09:59
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    Ordu'da bu apartmanı görenler şaşırıyor

    Ordu'da Karadeniz fıkrası gibi apartman görenleri şaşırtıyor. Apartmanda balkon kapıları var ama balkon yok.

    Ordu'nun Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın 2 ve 3’üncü katlarındaki balkonları, yan tarafından yol geçeceği için yıllar önce iptal edildi.

    Balkonlar yolu daralttıkları için yıkıldı

    Özellikle büyük ve ticari araçların geçişini engelleyen balkonlar yıkılınca geriye sadece yıkılan balkon kapıları kaldı.

    Apartmanı gören dönüp bir daha bakıyor

    Evin yan cephesinden bakılınca sokağa çıkışı bulunan kapılar, görenlerin dikkatini çekiyor.

    Evin önünden geçen bazı vatandaşlar tarafından kapılar fotoğraflanırken, ev sahiplerinin ise yurt dışında yaşadığı, yılda sadece bir kez geldikleri öğrenildi.

    Ordu da bu apartmanı görenler şaşırıyor #1

    “Görenler şaşırıyor, fotoğraf çekenler oluyor”

    Mahallede yaşayan vatandaşlardan Ertan Mızrak, balkon kapılarını ilk kez görenlerin şaşırdığını ve fotoğraf çektiklerini belirterek, "Binada önceden balkon vardı. Burası normalde binaya ait yeşil alan. Buraya yıllar önce yol açıldı, o esnada büyük araçlar geçemeyince balkon iptal oldu. Burası yıllardır bu şekilde. Burayı ilk kez gören şaşırıyor ve fotoğrafını çekiyor. Neden böyle bir kapı olduğunu bize soruyorlar ve biz de cevap veriyoruz. Bina sahipleri Almanya’da yaşıyorlar ve yılda bir kez geliyorlar. Onun haricinde oturanlar olmuyor." dedi.

    Ordu da bu apartmanı görenler şaşırıyor #2

    “Karadeniz halkının özelliği”

    İHA'nın haberine göre, mahalle sakinlerinden Saffet Çelik isimli vatandaş ise balkonun yıkılmasının ardından kapıların boşta kaldığını ifade ederek, "Bu Karadeniz halkının özelliği, bazen böyle şeyler olacak." diye konuştu.

    Ordu da bu apartmanı görenler şaşırıyor #3


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