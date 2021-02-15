Ordu’nu Kabataş ilçesinde çaya düşen ve buz gibi suda donma tehlikesi yaşayan çoban köpeğinin imdadına itfaiye ekipleri koştu.

Ordu’nun Kabataş ilçesinden geçen Bolaman Çayı’na düşen çoban köpeği buz gibi çay sularının içerisinde mahsur kaldı.

Durumu gören vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak bilgi verdi.

Çok hızlı bir şekilde köpeğin mahsur kaldığı alana gelen itfaiye ekipleri çoban köpeğinin kurtarılması için özverili bir çalışma başlattı.

DONMAKTAN KURTARILDI

Bolaman Çayı’na inen itfaiye ekipleri suyun içerisinde donma tehlikesi geçiren çoban köpeğine ulaşarak gerekli ekipmanlar vasıtası ile bulunduğu yerden kurtarılmasını sağladı.

İtfaiye ekiplerinin seferber olduğu çalışma ile düştüğü yerden kurtarılan çoban köpeği kurtarılmasının ardından itfaiye ekipleri ile birlikte verdiği pozla yürekleri ısıttı.

Ordu'da buz gibi suda mahsur kalan köpek kurtarıldı VİDEO

















