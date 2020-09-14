Ordu'da çevreye bırakılan çöplere şiveli tepki

Temizlik görevlileri, çöp poşetleriyle yazdıkları "Atma Daa!" yazısıyla vatandaşlardan çevre konusunda daha bilinçli olmasını istedi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde temizlik görevlileri, Saraycık Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri ile piknikçilerin geride bıraktığı çöpleri topladı.

Görevliler, çevreyi kirletenlere, çöp poşetleriyle yazdıkları uyarıyla tepki gösterdi.

"ATMA DAA DİYEREK UYARDILAR"

İki günde yaklaşık 200 poşet çöp toplayan işçiler, bu poşetlerin bir kısmını Karadeniz şivesiyle "Atma Daa!" yazısı oluşacak şekilde dizdi.

İşçiler, esprili dille doğaya atılan çöplere tepki gösterirken çevre temizliğine de dikkati çekti.

Temizlik görevlisi Turgay Özyurt, her vatandaşın çevre temizliği konusunda daha titiz ve duyarlı olması gerektiğini söyledi.

"AĞAÇLAR, DERELER HEPİMİZİN"

Herkesin yaşadığı çevreye sahip çıkması gerektiğine dikkati çeken Özyurt, "Bu ağaçlar, bu yeşillik, bu dereler hepimizin. Bu çevrede iki günde 200 torba çöp topladık. Herkesin temizlik kurallarına uygun davranmasını istiyoruz. İnsanlar çöpünü poşetleyip en yakın çöp kovasına atsın. Bu doğa harikası yerleri temiz bırakmalarını istiyoruz." dedi.

"PİS BIRAKIYORLAR AMA..."

Özyurt, doğayı kirletmenin sağlığı tehlikeye atmak anlamına da geldiğini belirterek, "İnsanlarımız piknik yaptıktan sonra çevresini çok pis bırakıyor ama aynı yere tekrar piknik için geldiklerinde pis görünce rahatsız oluyorlar." ifadesini kullandı.