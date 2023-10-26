Ordu'da dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı Ünye ilçesinde dereye düşen köpeğin sesini duyanlar ihbarda bulundu. Ekipleri merdivenle indiği deredeki köpeği çıkardı.

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde panik dolu anlar yaşandı.

Liseler Mahallesi Tabakhane Deresine düşen köpeğin seslerinin duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Köpeği merdivenle kurtardılar

Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri dere yatağına girerek merdiven yardımıyla ile köpeğin yanına kadar gitti.

Kendisini kurtarmaya gelen ekiplere zorluk çıkarmayan köpek halat yardımıyla yola çıkarıldı.

Bir süre itfaiye ekiplerinin sevdiği köpek daha sonra uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)