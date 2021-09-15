Alzheimer ve şeker hastalığı sebebi ile evden çıkamayan kadına çareyi, 50 yıllık marangoz ustası eşi buldu.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Durdu Okur ile 67 yaşındaki Meryem Okur, 45 yıl önce severek evlendi.

Şeker hastası olan Meryem Okur’un hastalığı ilerleyerek son yıllarda Alzheimer ile de mücadele etmeye başladı.

4 ay hastanede tedavi gören kadın, evinin merdivenlerini inemeyince 50 yıllık marangoz olan eşi sanatını konuşturarak, karısına ahşaptan motorlu asansör yaptı.

"İKİ DİZİNDE DE PROTEZ VAR"

Eşi merdivenleri inemediği için çare bulmaya çalıştığını söyleyen Durdu Okur, “Eşim 40 senelik şeker hastası, bir yılı aşkında Alzheimer ile mücadele ediyor, beyninde yüzde 30 küçülme oldu. Şu anda kendisine de pek fazla sahip çıkamıyor, iki dizinde de protez var. Yaklaşık 6 ay önce ayağında şeker hastalığından dolayı yara çıktı.

Ordu'da dışarı çıkamayan eşi için ustalığını konuşturdu VİDEO





"EŞİM İÇİN BİR ÇARE BULMAK İSTEDİM"

4 ay boyunca Mersin’de hastanede tedavi gördü, şu anda da tedavisi sürüyor. Kendi kendine hareket edemeyen ve merdivenlerden dolayı dışarıya çıkamayan eşim için bir çare bulmak istedim.” dedi.

"BENİM YAPTIĞIM ÇOK DA GÜZEL OLDU"

Okur, “Sonrasında evimin bir tarafından dışarıya kapı açıp asansör koymak istedim. Bazı ustalar ile görüştüm ancak benden 10 bin TL para istedi. Bu rakam bana çok geldiği için kendim ahşaptan yapmak istedim. Yaklaşık 25 yıllık akasya ağaçlarım vardı ve bu ağaçlar ile bu işi yapmaya karar verdim.





500 kilogram yük taşıyan motor kullandım ve asansörü yapmaya başladı. Çok şükür hedefime de ulaştım, çok da orijinal bir şekilde güzel oldu. Görenler de demir olduğunu zannediyorlar. 'Ahşaptan olmaz' dediler ama benim yaptığım çok da güzel oldu.” diye konuştu.



