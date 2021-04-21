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Ordu’da en çok hız sınırını aşmaktan ceza yazılıyor

Ordu’da en çok hız sınırını aşmaktan ceza yazılıyor

Ordu’da yapılan trafik denetimlerinde en çok hız sınırlarını aşmaktan ceza yazılıyor.