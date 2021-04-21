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- Ordu’da en çok hız sınırını aşmaktan ceza yazılıyor
Ordu’da en çok hız sınırını aşmaktan ceza yazılıyor
- İHA
- 21.04.2021 - 17:48
- Güncelleme : 21.04.2021 - 18:35
Ordu genelinde son bir hafta içerisinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerin bilançosu açıklandı.
EN ÇOK HIZ SINIRINI AŞMAKTAN CEZA YAZILDI
Denetimlerde 6 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 36 sürücüye kesik yay, abart egzoz gibi modifiyeli araç kullanmaktan, 31 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 136 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 674 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 48 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 18 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 1 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.
9 BİN 576 ARAÇ KONTROL EDİLDİ, 79 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Toplam 9 bin 576 araç kontrol edilen denetimde, 1566 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı. 79 araç trafikten men edilirken 6 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.