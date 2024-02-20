Ordu'da evine kurduğu fizik tedavi alanıyla bedensel engelli oğlunu yürüttü Ünye ilçesinde yaşayan bedensel engelli Doğan Kurt, babasının fizyoterapi merkezlerinden esinlenerek evin bir bölümüne kurduğu alanda yaptığı çalışmalar sayesinde adım atmaya başladı.

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AA & Ensonhaber

Ayşegül ve Hasan Kurt çiftinin iki çocuğundan büyük olanı, 20 yaşındaki Doğan, yüzde 97 fiziksel engelli olarak dünyaya geldi. Oğlunun tedavisi için birçok sağlık kuruluşuna başvuran baba Hasan Kurt, Doğan'ın fizik tedaviye katılmak istememesi nedeniyle istediği sonucu alamadı.

Yaklaşık 2 sene önce oğlunu İstanbul'daki bir fizyoterapi merkezine götüren baba Kurt, burada gördüğü parkurdan esinlenerek evinde benzer bir alan oluşturmaya karar verdi.

Evin bir odasında "fizik tedavi alanı" kurdu

Ünye'deki bir sanayi sitesinde bulunan marangoz ve demir ustalarından destek alan baba Kurt, evinin bir odasında demir profilden bir alan kurdu.

Kurt çifti, söz konusu alanı pilates topu, çekme halatı ve ayak antrenmanı için lastiklerle donattı. Makara sistemi eklenen alana, yürüme sırasında dengeyi sağlayacak su borusu, el koordinasyonu için plastik top, bisiklet, sabitleme bantları ve minder gibi malzemeler de yerleştirdi.

20 yaşındaki Doğan Kurt, bu alanda motor becerilerini geliştirmek için bir yıldır devam ettirdiği çalışmalarla destek alarak adım atmaya başladı.

"Günlük kolay hareketleri kendi, diğer zor hareketleri ise benimle yapıyor"

Kamu kurumunda işçi olarak çalışan 51 yaşındaki Hakan Kurt, İstanbul'da gördüğü sistemi geliştirerek evine kurduğunu söyledi.

Sistem sayesinde oğlunun hareket kabiliyetinin arttığını belirten Kurt, "Daha önce hiç hareket edemiyordu. Ayağını dahi kaldıramıyordu, çekemiyordu. Şu anda kendi başına odada çalışabiliyor." dedi.

Kurt, akşamları iş dönüşü oğluyla yakından ilgilendiğini ifade ederek,

Akşam 2-3 saat ben çalıştırıyorum. Günlük kolay hareketleri kendi, diğer zor hareketleri ise benimle yapıyor. Her akşam böyle devam ediyoruz.

diye konuştu.

"Cenabıallah bir dert verdiyse illa ki dermanı vardır"

Sistemi marangoz ve demir ustalarına yaptırdığını anlatan Kurt, şunları kaydetti:

Bunu herkes yapabilir. Yani basit. Gelip görsünler. Şu anda çok mutluyum. Ben başaracağıma inanıyordum. Cenabıallah bir dert verdiyse illa ki dermanı vardır. Bu süreçte hep araştırdım. Bu konuyla ilgili bir şey bulsam ya da duyduğumda oğlum için her tarafa gittim.

Doğan Kurt ise evde kurulan sistem öncesinde hiçbir şey yapamadığını dile getirerek, "Annem, babam odaya fizik tedavi sistemi kurdu. Kendi başıma odada çalışıyorum, eğitim yapıyorum." ifadelerini kullandı.