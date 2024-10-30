Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Argın, 28 Ekim sabahında güneşin doğuşunu ölümsüzleştirmek için sahile indi. Gün doğumunu dronla çekmek isteyen Argın, çekim öncesi cep telefonuyla kısa bir video kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı. Ancak, videoya gelen yoğun geri dönüşler üzerine görüntüye tekrar bakan Argın, bulutların arasında ay-yıldız siluetinin belirdiğini fark etti.

"MESAJLAR GELİNCE FARK ETTİM VE OLDUKÇA ŞAŞIRDIM"

Bu ilginç ayrıntıyı fark ettikten sonra şaşkınlığını dile getiren Mehmet Argın, şunları söyledi:

Sabahın erken saatlerinde Fatsa Öğretmenevi'nden güneşin doğuşunu izliyordum. Gökyüzü kızıl bir renge bürünmüştü, bu güzelliği kaydetmek için sahile geldim. İlk olarak cep telefonumla kısa bir video çekip ‘gün doğumu’ notuyla sosyal medyada paylaştım. O anda farkında değildim, ancak bulutların arasında ay-yıldız silueti gizlenmişti. Gelen mesajlar üzerine tekrar izleyince bu detayı fark ettim ve oldukça şaşırdım.