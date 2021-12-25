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    Ordu'da hayatını kaybeden Gökhan Tezlik'in organları, 5 hastaya umut oldu

    Halsizlik nedeniyle gittiği hastanede fenalaşması sonucu beyin ölümü gerçekleşen off-road tutkunu Gökhan Tezlik'in bağışlanan organları 3 ilde 5 hastaya nakledilecek.
    • DHA
    • 25.12.2021 - 06:48
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    Ordu'da hayatını kaybeden Gökhan Tezlik'in organları, 5 hastaya umut oldu

    Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Gökhan Tezlik(41), 19 Aralık'ta halsizlik şikayetiyle Fatsa Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede sağlık durumu fenalaşan Tezlik, ilk müdahalesinin ardından entübe edilerek Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Tezlik'in beyin ölümü gerçekleşti.

    ORGANLARI, 5 HASTAYA UMUT OLACAK

    Off-road tutkunu Tezlik'in organları, ailesinin onayıyla bağışlandı. Uzman ekip tarafından operasyonla alınan Tezlik'in akciğer, karaciğer ve böbrekleri 5 hastaya nakledilmek üzere hava ve karayoluyla İzmir, Malatya ve Sivas' gönderildi.

    Ordu da hayatını kaybeden Gökhan Tezlik in organları, 5 hastaya umut oldu #1

    EL SALLAYARAK UĞURLANDI

    Evli ve üç çocuk babası olan Tezlik'in organları götürülürken eşi Saime Tezlik, kızı ve yakınları gözyaşı döktü. Aile, organların konulduğu ambulansı el sallayarak uğurladı.

    Ordu da hayatını kaybeden Gökhan Tezlik in organları, 5 hastaya umut oldu #2

    "ORGAN NAKLİ HAYAT KURTARIR"

    Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, organ naklinin hayat kurtardığını belirterek şunları söyledi:

    "Hastanemizde bu akşam 41 yaşında beyin ölümü gerçekleşmiş bir vatandaşımızın organ nakli için bulunmaktayız. Samsun'dan değerli hocalarım karaciğer ve böbrek nakili için ve Ege'den de akciğer nakli için buradalar.  Hastanemizde bugün yaklaşık 5 tane insana umut olacak. Organ nakli hayat kurtarır. Özellikle buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; muhakkak organ naklini hem teşvik ediniz hem de organ nakli için müsaade veriniz ve insanlara umut ve hayat olunuz."

    Ordu da hayatını kaybeden Gökhan Tezlik in organları, 5 hastaya umut oldu #3

    Ordu da hayatını kaybeden Gökhan Tezlik in organları, 5 hastaya umut oldu #4

    Ordu da hayatını kaybeden Gökhan Tezlik in organları, 5 hastaya umut oldu #5

    Ordu da hayatını kaybeden Gökhan Tezlik in organları, 5 hastaya umut oldu #6

    Ordu da hayatını kaybeden Gökhan Tezlik in organları, 5 hastaya umut oldu #7

    Ordu da hayatını kaybeden Gökhan Tezlik in organları, 5 hastaya umut oldu #8

    Ordu da hayatını kaybeden Gökhan Tezlik in organları, 5 hastaya umut oldu #9

    Ordu da hayatını kaybeden Gökhan Tezlik in organları, 5 hastaya umut oldu #10

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