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    Ordu'da heverek mantarı bereketi

    Yaylada kendiliğinden yetişen heverek mantarlarını toplayan vatandaşlar, bu yılın oldukça bereketli olduğunu söyledi.
    • İHA
    • 20.06.2021 - 09:22
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    Ordu'da heverek mantarı bereketi

    Ordu'nun Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çambaşı Yaylası'nda kendiliğinden mantar yetişiyor.

    Doğada kendi kendine yetişen heverek mantarlarını vatandaşlar topluyor.

    KEYİFLE TOPLUYORLARLAR

    Bir tepsi büyüklüğüne ulaşan mantarları topladıklarını dile getiren Ergin Hatipoğlu, "Yaylamızda mantar bereketi yaşanıyor. Bazıları bir tepsi büyüklüğündeki mantarlar oldukça lezzetli. Mantarları keyifle topluyoruz." dedi.

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