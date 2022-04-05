Ordu'da heyelan: 13 ev tahliye edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bazı bölgelerde heyelan meydana geldi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından bazı bölgelerde toprakta yaşanan gevşemelerin ardından heyelan yaşandı.

BİRÇOK YAPIDA HASAR OLUŞTU

İlçeye bağlı Sarıhalil Mahallesi’nde meydana gelen heyelan nedeniyle birçok yapıda hasar oluşurken tarım arazilerinde de yarıklar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

13 EV BOŞALTILDI

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu hasar gören 13 ev için boşaltılma kararı verildi.

KAYMAKAM: CAN KAYBININ OLMAMASI SEVİNDİRİCİ BİR DURUM

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ile Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, heyelan yaşanan mahalleye giderek incelemelerde bulundu.

Mahalle Muhtarı İdris Çakır’dan bilgi alan Başkan Hüseyin Tavlı, “Devletimizin tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız. Gereken ihtiyaçlara çözüm olmak için istişarede bulunduk. Sarıhalil Mahallemizde meydana gelen heyelan tabi ki hemşerilerimizi olduğu gibi bizi de üzdü. Ancak herhangi bir can kaybının olmaması sevindirici bir durumdur. Bu nedenle tekrar mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.



















