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    Ordu'da kardan adam sokak ortasında tıraş edildi

    Kumru ilçesinde kar yağışını eğlenceye çeviren esnaf, kardan adamı sinekkaydı tıraş etti. Kardan adam tıraşı renkli görüntüler ortaya çıkarırken bölgeden geçen vatandaşın yüzünü güldürdü.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 12:03
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    Ordu'da kardan adam sokak ortasında tıraş edildi

    Ordu’nun Kumru ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası iş yerinin önüne esnaf arkadaşlarıyla birlikte yaklaşık 2 metrelik kardan adam yapan Hakan Caldu, sonrasında ise bu kardan adama saç ve bıyık tasarladı.

    Sokak ortasında sinekkaydı tıraş yaptığı kardan adamın boynuna, normal müşterilere olduğu gibi havlu dolayan berber esnafı Hakan Caldu, eline aldığı ustura ile kardan adamı tıraş etti ve saçlarını taradı.

    "UMARIM KARDAN ADAM ÜŞÜMEZ"

    Görenlerin şaşkına düştüğü ve tebessüm ettiği olay karşısında vatandaşlar, “Kardan adama sokak ortasında sinekkaydı tıraş yapılıyor, umarım kardan adam üşümez.” yorumunda bulundu.

    "KARDAN ADAM TIRAŞI YAPTIK, İNSANLAR BEĞENDİ

    Berber esnafı Hakan Caldu, yıllardır insanları tıraş ettiğini ancak hayatında ilk kez kardan adam tıraşı yaptığını belirterek, “Dikkat çeksin diye böyle bir kardan adam tıraşı yaptık, insanlar da beğendi. Kar yağışı bizim buralarda çileye değil, eğlenceye dönüşüyor. Hatıra olsun diye böyle bir şey yaptık ve fotoğraf çekildik.” dedi.

    Ordu da kardan adam sokak ortasında tıraş edildi #1

    Ordu da kardan adam sokak ortasında tıraş edildi #2


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