Ordu'da kız öğrenciler babalarıyla dans etti Ordu'da duygusal anların yaşandığı 23 Nisan kutlamasında çocukların ve velilerin performansı ayakta alkışlandı.

DHA

Ordu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çoşkuyla kutlandı.

Kentte ilk tören Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'nun anıta çelenk sunduğu program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Havanın yağışlı olması nedeniyle kutlamalar Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda devam etti.

Altınordu Haki Yener İlköğretim Okulu tarafından hazırlanan programda öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Dans gösterisi beğeni topladı

Program kapsamında ana sınıfı ve 1'inci sınıflardan oluşturulan bir grup öğrenci babaları ve dedeleriyle dans etti.

Duygusal anların yaşandığı kutlamalarda çocukların ve velilerinin performansı ayakta alkışlandı. Programda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

"Güzel bir anı oldu"

Kızıyla dans eden Ender Özcan, şunları söyledi:

Çok mutlu oldum. Güzel bir anı olacak diye düşünüyorum. İleride bu günleri seyrederiz herhalde.

"İlk defa kızımla dans ettim"

Burak Ulusal ise, şu ifadeleri kullandı:

Çok heyecanlıydım. Çocukluğuma gittim. Anlatılmaz yaşanır derler ya, yani o duyguları yaşadım. Farklı bir şeydi. İlk defa kızımla dans ettik. Evde de çalıştık ama burası çok farklı. 23 Nisan bütün çocuklara kutlu olsun.

"Çok heyecanlandım"

Babası ile dans eden Zeynep Sare Balakar da şunları söyledi: