Ordu'da mahallesinin 28 yıllık hafızası ona emanet Altınordu ilçesinde 65 yaşındaki Cafer Ateş'in 28 senedir önemli durumları kayıt altına aldığı defterler, yaşadığı mahallenin adeta hafızası oldu.

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AA & Ensonhaber

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Arpaköy Mahallesi'nde ikamet eden emekli Cafer Ateş, buradaki gelişmeleri geçmişte babası Fahri Ateş'in yaptığı gibi dikkatle takip ediyor.

Ateş, 33 yıl önce babasının vefatının ardından evde çeşitli notların yer aldığı çok sayıdaki defteri inceledi.

Defterlerde mahalle sakinlerinin ölüm ve düğün tarihlerinin yanı sıra hava durumu ve fındık bahçelerindeki gelişmelere ilişkin de bilgileri okuyan Ateş, babasının bu alışkanlığını sürdürmeye karar verdi.

Üç çocuk babası Cafer Ateş, 1995'ten itibaren mahallede vefat edenlerin, evlenenlerin bilgisi ile günlük hava durumu ve fındık bahçeleriyle ilgili gelişmeleri not etmeye başladı.

Kayıt tuttuğu defter sayısı 20'ye ulaşan Ateş, sosyal medya hesaplarından da bu bilgileri zaman zaman paylaşıyor.

"Benden sonra da oğlum Fahri Ateş, yazmaya devam ederse yazar"

Cafer Ateş, babasının izinden gittiği için mutlu olduğunu söyledi.

Vefat eden, doğan ya da evlenen kişinin ad ve soyadının yanı sıra tarihi de not ettiğini belirten Ateş,

Günlük olarak deftere yazıyorum ki ilerleyen tarihlerde hatırlayayım diye. Biz öldükten sonra da burada defterimde olacak. Defterlerin ilk sayfasına, 'Cafer Ateş ölürse bu defterim okunacak.' diye yazıyorum. Benden sonra da oğlum Fahri Ateş, yazmaya devam ederse yazar. Defterler böylece devam eder.

dedi.

Aile büyükleriyle ilgili soru soranlara da yardımcı oluyor

Mahalledeki önemli diğer gelişmeleri de kaydettiğini anlatan Ateş, aile büyüklerine ilişkin bilgi soranlara da yardımcı olduğunu anlattı.

Ateş, komşularının bu durumdan memnun olduğunu, "Cafer Ağabey Allah senden razı olsun, bize hatırlattın." dediklerini ifade etti.

Sosyal medya hesaplarından mahallede daha önceki yıllarda yaşananlara ilişkin paylaşım yaptığını dile getiren Ateş, şu değerlendirmede bulundu: