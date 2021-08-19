Ordu'da mevsimlik işçilerin çocuklarıyla uçurtma uçuruldu

Her yıl fındık toplamak için Doğu ve Güneydoğu'dan Ordu'ya giden çocuklar için düzenlenen uçurtma şenliğiyle, keyifli anlar yaşandı.

Ordu'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü, (ILO) Doğu ve Gündeydoğu Anadolu'dan gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına şenlik düzenledi.

'Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi' kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin 16 yaşından küçük çocuklarına yönelik sosyal etkinlikler yapıldı.

ÇOCUKLAR UÇURTMALARLA DOYASIYA EĞLENDİ

Etkinlikler kapsamında yaklaşık 50 çocuk, Perşembe ilçesindeki Yason Burnu'nda bir araya geldi. Çocuklar, kendileri için hazırlanan uçurtmaları uçurarak, doyasıya eğlendi.

ETKİNLİKLER DÜZENLENMEYE DEVAM EDECEK

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, organizasyonun düzenlenmesinde öncülük yapan Vali Tuncay Sonel'e teşekkür ederek, çocuklar için bundan sonra da farklı etkinliklerin düzenlenmeye devam edileceğini söyledi.

"BELKİ DE HAYATLARINDAKİ EN MUTLU GÜNLERDEN BİRİNİ GEÇİRDİLER"

Genç, "Mevsimlik tarım işçilerimizin çocukları Perşembe ilçemiz Yason Burnu'nda, uçurtma uçurarak belki de hayatlarındaki en mutlu günlerden birini geçirdi." dedi.





