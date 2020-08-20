Huzurevinin yapıldığı mahallenin muhtarı, söz konusu yapının mezarlığın yanında olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Ordu'da huzurevinin yapıldığı yer, görenleri şaşırtıyor.

Fatsa ilçesinde bulunan huzurevinde kalanlar, camdan bakınca mezarlık manzarası ile karşılaşıyor.

Efkaf Mahallesi’nde yaklaşık 1 yıl önce yapımı tamamlanan Fatsa Huzurevi’nin arka tarafındaki pencereler asri mezarlığı görüyor.

HER GÜN ÖLÜMÜ HATIRLATIYOR

Huzurevinde kalanlar her gün mezarlığı ziyaret edenleri ve cenaze defin işlemlerini görürken, akıllara ise "Burada kalanlar her gün ölümü hatırlıyor" düşüncesi geliyor.

Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi ViDEO

"YAN YANA OLDUĞU İÇİN MUTLUYUZ"

Mahalle Muhtarı İsmet Burgu, asri mezarlığın geçmişinin yıllar öncesine dayandığını ifade ederek, "Asri mezarlığımızın yanına huzurevi yapıldı. Mezarlık ile huzurevi yan yana olduğu için de mutluyuz. Huzurevi de ilçemiz için gerekliydi. Yaklaşık 70 kişilik kapasitesi var, güzel bir hizmet. Yaşlı insanlarımız için güzel bir hizmet." dedi.

"DAHA GÜZEL YAŞAMAK İSTİYORLAR"

“İkisinin yan yana olması çok güzel” diyen Burgu, “Huzurevinde kalan insanlar daha çok yaşamak istiyor. Akıllarına ölüm geliyor. Yolun kenarında olduğundan da her geçen dua okuyor. Huzurevine yaptığım ziyaretlerde orada kalanlar mezarlığı görünce akıllarına ölüm geldiğini ve daha güzel yaşamak istediğini söylüyorlar.” diye konuştu.