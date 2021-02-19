54 yaşındaki Ali Arslan'ın, kahvaltı yaptığı sırada gördüğü ve oyuncak zannettiği cisim, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait olan ve hava durumunu ölçmek için kullanılan ’hava tahmin cihazı’ çıktı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Ali Arslan, sabah kahvaltı yapacağı sırada evinin penceresinden aşağıya sarkık halde tellere takılı cihaz gördü.

Gördüğü cismi önce oyuncak zanneden Arslan, eline aldığında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Cihazın atmosfere atılarak hava tahminlerinde kullanıldığını öğrenen Ali Arslan, yetkililerin kendisine dönüş olmadığı takdirde cihazı saklayacağını ve hatıra olarak bulunduracağını söyledi.

"İLK ÖNCE OYUNCAK ZANNETTİM"

Cihazı eline almadan önce oyuncak zannettiğini ve üstünde yazıldıktan sonra meteorolojiye ait olduğunu öğrenen Ali Arslan, "Sabah ailecek erken kalktık. Kahvaltıya oturduğumda dışarı baktığımda evin üstünden itibaren telin üstüne düşmüş bir cihaz sallanıyordu. Sonra evin alt tarafına geçtim. Alt tarafında da paraşüt gibi bir şey gördüm. Ben önce evin üstünden atılmış bir oyuncak zannettim. Daha sonra ona takılı olan paraşütü söktüğümde oyuncak olmadığı belli oldu. Ben ilk önce oyuncak, daha sonra da fener gibi bir şey zannettim. Tabii ipini kurtardıktan sonra cihazı ve paraşütü yere aldığımızda aletin meteoroloji ölçüm cihazı olduğunu gördüm" dedi.

Ordu'da oyuncak zannettiği cisim, 'hava tahmin cihazı' çıktı VİDEO

"İSTERLERSE TESLİM EDERİM"

Cihazın atmosferin güncel durumu hakkında bilgi almak için kullanılan gözlem balonuna takılı olarak bulan ve istenildiği taktirde teslim edeceğini ifade eden Arslan, "Sosyal medyaya aletin resimlerini attım ve bana yetkililerin ulaşmasını istedim ancak meteorolojiden bana şu ana kadar dönüş yapan olmadı. Ben bir arkadaşımı arayarak böyle bir durumun olduğunu anlattım. Kendisi de beni sabahleyin aradı. Arkadaşıma cihazın tek kullanımlık olduğunu ve bende kalabileceğini söylemişler. Zaten isteseler benim işime yaramaz. Bizde olursa teşhir için bulundururum. Onun dışında devletin malı devletimize aittir" diye konuştu.

HAVA TAHMİN CİHAZI NEDİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre ise cihazın atmosferin güncel durumu hakkında bilgi almak için kullanılan gözlem balonu olduğu öğrenildi.

Atmosfere salınan balon havalandığı andan itibaren hava tahmin ve uyarı merkezini atmosferin güncel durumu ile ilgili veri aktarmaya başlıyor.

Gözlem balonu havaya fırlatılmasının ardından atmosferde belirli bir süre yükseldikten sonra basınç nedeniyle patlıyor.





