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    Ordu'da spiker, 'şiddet mağduru kadın' makyajıyla haber sundu

    Ordu'da yerel yayın yapan televizyon kanalının spikeri, kadına şiddete dikkati çekmek için morluk ve yara izi görünümü verilen makyajla haber sundu.
    • AA
    • 26.11.2020 - 01:10
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 01:48
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    Ordu'da spiker, 'şiddet mağduru kadın' makyajıyla haber sundu

    Ordu'nun Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'ndeki stüdyodan yayın yapan Ordu Altaş TV'nin haber spikeri Ebru Poyraz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak istedi.

    MOR GÖZ VE YARA İZİ MAKYAJI İLE HABER SUNDU

    Poyraz, yüzüne yaptırdığı morluk ve yara izi makyajıyla haber sundu.

    Yaklaşık bir saat süren canlı yayında sosyal medya kullanıcıları da kanala destek verdi.

    Ordu'da spiker, 'şiddet mağduru kadın' makyajıyla haber sundu-Video

    Ordu da spiker, şiddet mağduru kadın makyajıyla haber sundu #1

    "FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK"

    Ordu Altaş TV Genel Müdürü Doğan Deniz, dünya üstünde her gün yüzlerce kadının şiddete maruz kaldığını söyledi.

    Kanal olarak bu duruma duyarsız kalmadıklarını belirten Deniz, "Bunun için toplum üzerinde farkındalık yaratabilmek amacıyla bu tür çalışma yapmaya karar verdik. İzleyicilerimizden de oldukça pozitif mesajlar aldık." dedi.

    Ordu da spiker, şiddet mağduru kadın makyajıyla haber sundu #2

    Ordu da spiker, şiddet mağduru kadın makyajıyla haber sundu #3

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