Ordu'da trafik denetiminde elinde bardakla yakalanan motosikletli Trafik denetimde elinde çay dolu bardak ile motosiklet kullandığı belirlenen sürücüye 690 TL idari para cezası kesildi.

İHA

Ordu'daki trafik denetiminde eşine az rastlanır bir olay yaşandı...

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Bülent Ecevit Bulvarı'nda Samsun istikametinde yapılan denetimde, polis ekipleri bile gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

Elinde çay bardağıyla trafiğe çıktı

A.Z. isimli motosiklet sürücüsünün, motosikletini kullanırken elinde çay bardağı olduğu tespit edildi.

690 TL trafik cezası

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 73/a maddesinden 690 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)