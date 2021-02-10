Ordu'da vatandaş, evine güneş panelleri kurdu

Güneş panelleri sayesinde elektrik üretimine başlayan 60 yaşındaki Gürgezoğlu, bu şekilde aydınlatma ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde yaşayan Kenan Gürgezoğlu, 15 yıl önce Balı Mahallesi’ne inşa ettirdiği evinin çevresindeki ağaçlara güneş panelleri monte etti.

Güneş panelleri sayesinde üretilen elektrikle Gürgezoğlu, elektriğe para vermiyor.

ELEKTRİK ÜRETİMİNİ ARTIRDI

Zamanla, ürettiği elektriğin aydınlanma ihtiyacının bir kısmını karşıladığını gören Gürgezoğlu, küçük panellerin sayısını 30’a kadar yükseltti.

Evinin bahçesine ve çevresine yerleştirdiği çok sayıda aydınlatma lambalarını bu sayede ücretsiz olarak kullanan Kenan Gürgezoğlu, 10 adet daha büyük boy güneş paneli alıp montajını yaparak, elektrik üretimini arttırdı.

AYDINLANMA İHTİYACINI KARŞILIYOR

Gürgezoğlu, evinin içerisinde ve bahçesinde bulunan yaklaşık 40 adet lamba ile aydınlanma ihtiyacını karşılıyor, 220 volta uyarlanabilen sistem ile gündüzleri elektriği bedava olarak kullanıyor.

Evine kurduğu sistemle 15 yıldır elektriğe para vermiyor ViDEO





"BEDAVA ELEKTRİK ÜRETİLİYOR"

Güneş panelleri ile aydınlanma ihtiyacını karşıladığını ve kullanmadığı enerjinin ise jel akülere depolandığını kaydeden 60 yaşındaki Gürgezoğlu, "Gündüz bu enerjiden 220 volt olarak faydalanabiliyorum. Gece ise aydınlatma ile ilgili depolama sistemimiz var. Kullanmadığımız zamanda da enerji 4 adet bulunan jel akülere depolanıyor. Ve bu alanda bulunan yaklaşık 30 tane sokak lambam yandığı zaman burası komple aydınlanıyor. Yani bedava olarak enerji üretiyor." dedi.





"TOPLAM MALİYETİ 15-20 BİN LİRA"

Ordulu vatandaş, panellerin şimdiye kadarki toplam maliyetinin yaklaşık 20 bin lira olduğunu ancak 15 yıldır kullandığı için kendini amorti ettiğini kaydederek, "Yaklaşık olarak da 15 senedir kullanıyorum ve şu an için bir sıkıntım yok. Zaten panellerin ömrünün yaklaşık 25 olduğu söylendi. Bunların bir kısmını da kendim yerleştirdim. Meraklı olduğum için üstesinden geldim." diye konuştu.





"İNSANLAR BU NİMETTEN FAYDALANMALI"

Karadeniz Bölgesi’nde dahi bu sistemin yeterli olduğunu ve yılın 9 ayı aktif olarak kullanılabildiğini dile getiren Gürgezoğlu, şunları söyledi:

"İnsanların bu nimetten faydalanmaları lazım. Karadeniz Bölgesi’nde güneş yok diye bir konu söz konusu değil. Burada güneş olduğu zaman gayet yeterli oluyor. Sisli hava ve panellerin üzerinde kar kaplı olmadığı zamanlarda bir sorun teşkil etmiyor.

Buzdolabı A sınıfı küçük olursa, 12-24 volta ayarlı televizyonları, iç aydınlatmaları da çalıştırıyor ve bana yeterli oluyor. Bunlardan üretilen elektriği nisan ayından aralık ayına kadar hiçbir sıkıntı çekmeden rahat bir şekilde elektrik ihtiyacını görüyorum."