Ordu'da yolu olmayan eve kayalardan yol yaptı

Yolu olmayan evine ulaşmak için ırmağa kayalıklardan yol yapan adam, sular yükseldiğinde evde mahsur kalıyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yolu olmayan eve, ırmağın üzerine koyulan kayalar ulaşım sağlıyor.

Arpaköy Mahallesi'ndeki evinde eşi ile birlikte yaşayan 59 yaşındaki Abdullah Türkmen, 8 yıl önce ırmağın karşı tarafına müstakil bir ev inşa etti.

Evinin inşaatı sırasında büyük zorluklar çektiğini kaydeden Türkmen, evi ilk kez görenlerin şaşkınlığını aktardı.

"BAŞKA YOLUM YOK"

Çiftçilik ile de geçim sağlayan Türkmen, hayvanlarının besilerini 50 metre uzunluğundaki kayaların üzerinden, sırtında taşıyarak geçiriyor.

Evine ulaşım sağlayacak bir yolunun olmadığını ve sürekli olarak ırmak içerisine yerleştirilen taşları kullanarak evine giriş çıkış yaptığını anlatan Abdullah Türkmen, “Burada yolum yok, kendi imkanlarım ile bu kadar yol düzeneği yapmaya çalıştım. Bu taşların üzerinden hayvanların yemini ve yiyeceğini sıkıntılı bir şekilde taşımaya çalışıyorum. Düğüne ve cenazeye buradan geçiyorum, buradan başka yolum yok. O 50 kilogramlık yemleri ben karşıdan karşıya sırtımda çekmek zorundayım.” dedi.

8 YILDIR MÜCADELE EDİYOR

Türkmen, bazı insanların misafirliğe gelmeye çekindiklerini ve su yükseldiği zaman sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Su yükseldiği zaman geçiş sağlayamıyoruz. Benim sıkıntım bu. Bir süre önce kendi imkanlarımla beton döktüm, arazili araçlar geçebilsin diye ama başaramadık. 8 senedir bu şekilde mücadele ediyorum.” şeklinde konuştu.

Ordu valisinin evlerini ziyaret ederek sıkıntılarını dinlediğini belirten Türkmen, en kısa sürede bir yol yapılmasını istediğini dile getirdi.