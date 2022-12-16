Zihinsel engelli ablalarının hayalini gerçekleştirmek isteyen 6 kardeş bir araya gelerek gerçeğini aratmayan damatsız düğün töreniyle hayalini gerçekleştirdi.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan 6 kız kardeşten birisi olan 62 yaşındaki Emine Konay, geçen yıllarda kardeşleriyle hayalini paylaştı.

En büyük hayalinin düğün yapmak olduğunu ifade eden kadının isteği üzerine kardeşleri harekete geçti.

Kardeşler, en büyük ablaları olan ve zihinsel engeli bulunan Emine Kobay isimli kadının bu isteğini yerine getirdi.

Damatsız düğün yapıldı

Düğün davetiyeleri bastırıldı, düğün damatsız gerçekleştirildi.

Kardeşlerinin düzenlediği organizasyon ile düğün hazırlıklarına başlanırken, katılımcılar için davetiye de bastırıldı.

Hayalleri gerçekleşti

Gerçek düğünü aratmayan organizasyon ile Emine Konay isimli kadının en büyük hayali gerçeğe dönüştü.

Damatsız olarak yapılan düğünde gelin, kız kardeşleri ile dans edip oyun oynadı.

Düğününde çok mutlu olduğu gözlenen Konay, gelen konuklara da teşekkür ederek bu mutlu gününde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Ordu'da zihinsel engelli kadına kardeşlerinden düğün sürprizi VİDEO



“Ablam zihinsel engelli olduğu için evlenemedi”

Kardeşlerinden Sabahat Yılmaz, ablalarının en büyük hayallerinden birisini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Köyde bulunan evimizde otururken ablam, ’gelinlik giyip eğlenmek istiyorum' dedi. Bende onun bu isteğini kardeşlerimle paylaştım ve düğün yapmaya damatsız bir şekilde karar verdik. Düğün davetiyemizi bastırdık, konuklarımızı davet ettik ve bu güzel düğünü düzenledik.

Bu isteğimizi yerimize getirirken çevremizdeki dostlarımız da bizlere yardımcı oldular. Ablam zihinsel engelli olduğu için evlenemedi. Biz hayalini gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz.” dedi.

"Ablamız bize Allah’ın emaneti"

Fransa’da yaşayan kız kardeşi Sevgi Abu, “Sabahat ablam Emine ablamın düğün yapma isteğini bana söyledi ve o an hemen o düğünü yapmak adına kararı aldık. Fransa’da yaşıyorum ve tarihi belirledikten sonra buraya geldim. Ablam bize Allah’ın emaneti. Onu mutlu etmek için her şeyi yapacağımızı bu etkinlikte göstermiş olduk. Kendisine ayrıca alyans aldım ve içine de ’Allah’ın emaneti Emine Konay’ diye yazdırdım. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.

Aile doyasıya eğlendi

İHA’nın haberine göre, gerçekleşen düğün töreninde gelen konuklar çalan müziğin eşliğinde gelin Emine Konay ile doyasıya bir düğün gecesi yaptılar.