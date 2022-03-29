Ordu'daki heyelanda hayvanları telef olan aileye 3 inek hediye edildi

Meydana gelen heyelanda 3 büyükbaş hayvanı ve 1 köpeğini kaybeden ailenin yaraları, 3 inek ve 1 yeni köpek hediye edilerek sarıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Güzelyalıköy Mahallesi'nde 26 Mart'ta heyelan meydana geldi.

Heyelanda Hanife-Erol Türkmen çiftine ait ahırdaki 3 büyükbaş hayvan ile 1 köpek öldü.

Bölgede inceleme yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türkmen çiftinin zararının karşılanacağını belirtti.

Vali Sonel, bugün çifte 3 büyükbaş hayvan ile yavrularını teslim etti, ayrıca bir de köpek verdi.

"DEVLETİMİZ, VATANDAŞIMIZIN YANINDADIR"

Kendi elleri ile hayvanları teslim eden Vali Sonel, "Allah'a şükürler olsun, can kaybımız olmadı. Hanife Teyzemiz gözyaşları içinde bizlere hayvanlarının telef olduğunu söylemişti. Bir kez daha belirtmek isterim ki; devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Telef olan hayvanlarımızın yerine 3 ineği, buzağıları ile ayrıca bir de köpeğimizi alarak bugün ailemize teslim ettik. Hayırlı olsun. Yaşlı olan gözlerde bugün tebessüm ve sevinci görmenin heyecanını hep birlikte yaşadık." dedi.

"BİZLERİ YALNIZ BIRAKMADI"

Hayvanlarına kavuşan Hanife Türkmen de, "Allah, devletimizden, valimizden razı olsun. Heyelan olduğu günden beri Valimiz Tuncay Sonel ve Kaymakamımız Erkan Karahan bizleri yalnız bırakmadı ve telef olan hayvanlarımızın yerine yenisini alarak bizleri çok duygulandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah, başımızdan sizleri eksik etmesin." diye konuştu.

















