Ordulu arıcı, arılarının bakımını gömleğini çıkararak yaptı

Balcı Abdulkadir olarak bilinen vatandaş, arılarına olan güvenini gösterirken, "Diğer arıcılar bunu denemesinler" diyerek uyardı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde arıcılık yapan Abdulkadir Yirmibeşoğlu, arıların bakımını farklı bir yöntemle gerçekleştiriyor.

İslamdağ Mahallesi'nde balcılık yapan ve bölgede 'Balcı Abdulkadir' olarak tanınan 44 yaşındaki Yirmibeşoğlu, kendi arılarına olan güvenini sergiliyor.

"ISIRMIYORLAR"

Geçimini sağladığı arılarının arasında maskesini çıkararak, peteklerin kapaklarını açan Yirmibeşoğlu, arılarının kendisini tanıdığını belirtiyor.

Yirmibeşoğlu, arılarına olan güvenini göstermek adına üzerindeki gömleği de çıkararak, arıların ısırmadığını iddia ediyor ve bunu kimsenin denememesi gerektiğini aktarıyor.

Gömleğini çıkarıp arıların arasına daldı ViDEO

"ARILARIN ARASINA ÇIPLAK DA GİRSENİZ..."

“Arıların arasına çıplak giriyorum, hiçbir şekilde sansür yok” diyen Abdulkadir Yirmibeşoğlu, “Kendim arıcı olduğum için bunu buldum. Bunun da şöyle bir formülü var: Gündüz vakti hava sıcaklığında saat 12.00 ile 13.00 arasında çıplak dahi girilse arılar insana bir şey yapmaz.

Biz burada doğal ürünler yapıyoruz. Çiçek, kestane ve karakovan balı. Bunları daha çok İstanbul ve farklı illerde satıyoruz. Şu an pandemi olayı var, bazı insanlar bal ile çare bulduklarını da söylüyorlar.” ifadelerini kullandı.

"SAHİBİNİ TANIYORLAR AMA SİZ DENEMEYİN"

Arıların sahiplerini tanıdığını ifade eden Yirmibeşoğlu, "İnsanlar bunun denemesini yapabilir, hava sıcak olduğunda ve öğlen vaktinde arının içerisinde girilebilir, bir şey yapmazlar. Arılar da beni tanıyor. Arılar insanın kokusunu anlar. Yabancı birisi girdiğinde arılar onları anlar. Ben başkalarının arısının arasına giremem.

Aynı koyunlar sahibini nasıl tanıyorsa arılar da öyle tanıyor. Diğer arıcılar bunu denemesinler, sıkıntı olabilir. Biz deniyoruz ama işi biliyoruz. Arılar bizi ısırsa dahi alıştık. İnsanlar maskesiz ve dumansız arıların içerisine girmesinler.” diye konuştu.