Ordulu Fatma teyze Mehmetçik için çorap ördü

75 yaşındaki Fatma Bayrak, elleriyle ördüğü çorapları Ordu İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Mehmetçiklere teslim etti.

Kahraman Mehmetçik unutulmuyor...

Güvenlik güçlerinin zorlu kış şartlarında vatan nöbeti sürüyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele eden Mehmetçik'e görev yaptıkları bölgelerde vatandaşlar tarafından ilgi gösteriliyor.

Mehmetçik kış ayında da unutulmadı

Türk askerine bir vefa da Ordu'nun Korgan ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Fatma Bayrak'tan geldi.

11 torun sahibi Bayrak, yaklaşan kış ayı nedeniyle Mehmetçik için çorap örmeye başladı.

17 çift çorap ördü

Yaptığı çorapların malzemelerini de kendi imkanlarıyla temin eden Bayrak, tamamladığı 17 çift çorabı Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na ulaştırdı.

İHA'nın aktarımına göre; burada görev yapan askerlere el emeği hediye ulaştıran Bayrak'ın bu hareketi Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından paylaşıldı.

"Kıymetli ellerinden öperiz"

Paylaşımda, “Ordu Korgan'da yaşayan 75 yaşındaki Fatma teyzemizin örmüş olduğu çoraplar, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahramanlarımıza ulaştırıldı. Kıymetli ellerinden öperiz.” ifadeleri yer aldı.