Ordulu şehit annesinden askerlere atkı sürprizi

Sivil şehit Mahmut Özgöller'in annesi Fatma Özgöller, ördüğü 32 atkıyı doğu illerinde görev yapan askerlerimiz için jandarmaya teslim etti.

Ordu'da yaşayan Mahmut Özgüller, 10 Mart 1998'de Çatalpınar ilçesine bağlı Göller Mahallesi'nde, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit oldu.

Şehit Mahmut Özgüller'in annesi Fatma Özgöller, soğuk kış günlerinin gelmesiyle askerlerimiz için atkı ördü.

MEHMETÇİK'E 32 ATKI HEDİYE ETTİ

Fatma Özgöller, atkıların Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde vatani görevini yapan askerlere gönderilmesi için Çatalpınar Kaymakamlığı'na başvurdu. Özgöller'in talebi ile Kaymakam Eyüp Batuhan Ciğerci ve beraberindeki heyet, Fatma Özgöller'i ziyaret etti. Fatma Özgöller, ziyarette el emeği, göz nuruyla ördüğü 32 atkıyı teslim etti. Atkıları alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatma Özgöller'e teşekkür etti.

"ONLAR ÜŞÜMESİN, HASTA OLMASIN"

Fatma Özgöller'in torunu ise yazdığı mektubu yetkililerle paylaştı. Mektupta, "Babaannem, sizler için bu atkıları ördü. 'Onlar üşümesin, hasta olmasın. Bu karda kışta' dedi. Bu atkılar sayesinde inşallah hasta olmazsınız, bizi hatırlarsınız. Ve size ulaşan bu atkılar, bizden size anı, hatıra." ifadelerine yer verildi.