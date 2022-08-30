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    Ordulu üçüz nineler tek kaldı

    Perşembe ilçesinde yaşayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın talimatıyla 9 yıl önce kendilerine ev yapılan, 'üçüz nineler’den geriye 94 yaşındaki Hacer Sarı kaldı.
    • 30.08.2022 - 19:12
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 19:13
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    Ordulu üçüz nineler tek kaldı

    Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde yaşayan üçüzler Emriye (93), Hacer (93) ve Hayriye Sarı (84), 9 yıl önce konuk olarak katıldıkları bir televizyon programında barındıkları ev ile ilgili sıkıntılarını dile getirince, programı izleyen dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu durumdan etkilendi.

    Emine Erdoğan'ın talimatıyla Perşembe Kaymakamlığı tarafından eski ev yıkılarak, yerine 2 katlı 53 metrekare ev yapıldı.

    Üçüzlerin bütün ihtiyaçları da İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SDYV) tarafından sağlandı.

    Bir acı haber daha geldi

    Birlikte yaşayan ve ilik kanseri tedavisi gören üçüzlerden Hayriye Sarı, 2016 yılında tedavi gördüğü Fatsa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

    İkiz kalan Emriye ile Hacer kardeşlerden bir acı haber daha geldi. Alzheimer tedavisi gören Emriye Sarı, geçen cumartesi evde rahatsızlanarak, Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

    Burada tedavi altına alınan Emriye Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    DHA'nın haberine göre Emriye Sarı, yarın ilçede düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

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