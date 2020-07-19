Ordu'nun ayakkabı tamircisi Zeynep usta

Dedesinden miras kalan mesleği 20 yıldır devam ettiren ve hemcinslerine de örnek olan Zeynep Aygül Kandar'a, İstanbul'dan bile ayakkabı geliyor.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Zeynep Aygül Kandar, aile mesleği olan ayakkabı tamirciliği mesleğini yaklaşık 20 yıldır devam ettiriyor.

Dedesinden babasına, babasından ise kendisine kalan mesleği ilçede tek ayakkabı tamircisi olarak yapan Kandar, vatandaşlar tarafından da oldukça seviliyor.

10 METREKARELİK ODADA ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 10 metrelik tek odalı iş yerinde ayakkabı tamir ve bakımı, boyamanın yanı sıra farklı tamirat işleri de yapan iki çocuk annesi Zeynep Aygül Kandar, kadınların kendisini örnek alması gerektiğini belirtiyor.

"TAMİR İÇİN İSTANBUL'DAN GELİYORLAR”

Babası hayatını kaybedince mesleği devraldığını belirten Kandar, “Önceden farklı bir iş yerimiz vardı ancak orası yıkılınca komşular ve tanıdıklar devam etmem konusunda direttiler, ‘yapacaksın’ diye söylediler. Onlar da çok memnunlar. Babamdan kalan bir örs, bir masa ve çekiç var. Makineyi de kendim aldım. İşlerim çok güzel, benden başka da bu işi yapan yok. İstanbul'dan bile tamir için ayakkabı geliyor.” dedi.

"KADINLAR ÖZGÜRLÜKLERİNİ YAŞASIN"

Mesleği babasının yanında durarak öğrendiğini söyleyen Kandar, kadınlara tavsiyelerde de bulunarak, “Kadınlar özgürlüklerini yaşasınlar. Ben evde pazar günleri dahi duramıyorum. Kadınlar evde durmak yerine çalışmayı tercih etsinler, mutlu olurlar. Kadınlar beni örnek alsınlar.” diye konuştu.

"MÜŞTERİLER ÖNCE ŞAŞIRIYOR, SONRA GURUR DUYUYOR"

İlk kez kadın ayakkabı tamircisi gören müşterilerin şaşırdıklarını ve erkek müşterileri de ayakkabı tamircisi sandıklarını belirten Kandar, “Müşteriler, ‘ben yapmıyorum bayan yapıyor’ deyince şaşırıyorlar ve gurur duyuyorlar. İlçede de seviliyorum. Kızımı da zamanında alıştırdım ama inşallah o da devam ettirir. Burası da kapanırsa daha kimse devam ettirmez. Benden başka da kimse yok.” dedi.