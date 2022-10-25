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    Ordu'nun yaylarında kartpostallık sonbahar manzarası

    Sonbaharın tema renkleri olan kızıl, sarı ve yeşil renklerin birbiriyle eşsiz uyumu, Karadeniz yaylalarına yansıdı.
    • 25.10.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 10:07
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    Ordu'nun yaylarında kartpostallık sonbahar manzarası

    Doğu Karadeniz'in en güzel şehirlerinden biri olan Ordu, sonbaharın gelmesi ve ağaç yapraklarının rengarenk olmasıyla doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor.

    Sonbahar etkisiyle oluşan renkli tonlar ve doğadaki hayvanlar bir araya gelerek ortaya pastoral görüntüler çıkardı.

    Ordu'nun Kumru ilçesindeki yüksek kesimli yaylarda bulunan binlerce ağacın yaprakları da farklı renklerin çeşitli tonlarına büründü.

    Bir ressamın tablosu gibi...

    Ağaçlar bir ressamın tablosu gibi; yeşil, sarı ve kırmızının farklı tonlarına boyandı.

    İHA'nın haberine göre; manzaranın keyfini çıkaran vatandaşlar, yılın her mevsiminde yaylaların ziyaret edilmesi gerektiğini belirtti.

    Ordu nun yaylarında kartpostallık sonbahar manzarası #1

    Ordu nun yaylarında kartpostallık sonbahar manzarası #2

    Ordu nun yaylarında kartpostallık sonbahar manzarası #3

    Ordu nun yaylarında kartpostallık sonbahar manzarası #4


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